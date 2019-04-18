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Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами

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Genesis Mint отримала двері-гільйотини - фото 1
Genesis Mint отримала двері-гільйотини

Корейська марка Genesis показала концептуальний компактний електрокар Mint – сучасне прочитання класичного сітікара. Дводверка отримала незвичайний багажний відсік, відмінний від традиційних хетчбеків, мінімалістично оформлений салон і передній диван замість роздільних сидінь.

Genesis Mint – спільна розробка центрів дизайну марки у Німеччині, США та Південній Кореї. За словами шеф-дизайнера Genesis Люка Донкервольке, Mint – своєрідна "бритва Оккама", візуальне уявлення зменшеної інтерпретації фірмової естетики. Крім того, це ще й спроба відв'язати фізичні розміри автомобіля від його позиціювання як продукт преміум-класу.

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У електрокара двоє дверей і два місця. Доступ до багажника, який насправді є невеликою полицею – через бічні гільйотини і отвори з невеликою вантажною висотою. Салон – поєднання корейської традиції використання простору з оглядом на дизайн сучасних європейських меблів. Для його обробки використовується текстиль і шкіра. Візерунок, нанесений на підлогу і педалі, називається G-Matrix.

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Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами - фото 321980

Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами - фото 321981

Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами - фото 321982

Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами - фото 321983

Вся необхідна під час поїздки інформація відображається на невеликому дисплеї в центрі керма. Шість "кнопок" з боків – сенсорні панелі для швидкого доступу до основних функцій. Електрична силова установка Genesis Mint забезпечує пробіг до 322 кілометрів і підтримує зарядку від 350-кіловатних терміналів.

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Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами - фото 321977
Genesis зробила компактний електрокар з гільйотинами - фото 321978

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Джерело: Motor
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