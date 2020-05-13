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Таксі можуть їздити смугою громадського транспорту: уряд вніс зміни до ПДР

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Нові правила для таксі - фото 1
Нові правила для таксі / pixabay

Кабінет міністрів дозволив українським таксі пересуватися окремими смугами руху для громадського транспорту. При цьому норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них ліцензії.

Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху під час засідання 13 травня, дозволивши водіям таксі рухатись виділеними смугами громадського транспорту.

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Раніше цей пункт був відсутній у ПДР, натомість тепер водій таксі зможе рухатись по виділеній смузі, де встановлені знаки 5.8 ("Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів") або 5.11 ("Смуга для руху маршрутних транспортних засобів").

Кабмін вважає, що нововведення дасть змогу пасажирам таксі швидше дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, що підвищить якість цих послуг та комфорт перевезень. Урядовці також сподіваються, що нелегальних перевізників таксі ці зміни стимулюватимуть виконувати вимоги ліцензійного законодавства.

Таксі можуть їздити смугою громадського транспорту: уряд вніс зміни до ПДР - фото 403867

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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