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Коронавірус Карантин

Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини

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Гуляти вулицею можна більшою компанією - фото 1
Гуляти вулицею можна більшою компанією / pixabay

Кабінет міністрів України одноголосно підтримав ініціативу глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова та послабив карантинні обмеження для громадян у громадських місцях.

На засіданні 13 травня уряд вніс зміни в постанову №211. Так, відтепер на літніх майданчиках кафе та ресторанів за одним столиком дозволено розміщувати до 4 людей (без урахування дітей до 14 років), а не до двох, як було раніше.

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Також у постанові уточнили визначення терас, додавши, що, окрім закладів просто неба, також можна працювати верандам, майданчикам під тентами тощо. Головне – на відкритому повітрі.

Водночас між столиками й надалі має зберігатись дистанція у 1,5 метра, незмінними залишились правила дезінфекції та захисту персоналу та відвідувачів.

Також Кабмін дозволив українцям пересуватися вулицями у компанії до 8 людей. Раніше, нагадаємо, можна було гуляти не більше, ніж 2 особам або 2 дорослим з 2 дітьми.

Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини - фото 403855
Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини - фото 403856
Фото постанови: Олексій Гончаренко

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