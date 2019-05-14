Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019

Такою ще не бачили: співачка LAMA кардинально змінила образ

  • 61
LAMA здивувала новим образом - фото 1
LAMA здивувала новим образом / instagram.com/lamaukraine

Відома українська співачка LAMA здивувала прихильників зміною зовнішності. Невдовзі фанати зможуть зацінити щось новеньке від виконавиці!

43-річна вокалістка гурту LAMA Наталя Дзеньків частенько змушує фанатів засипати її компліментами, адже виглядає дуже молодо. А нещодавно співачка показала нові фото, на яких попрощалась з темним довгим волоссям на користь білих дредів. Відповідні світлини з'явились на профілі Дзеньків в соцмережі Instagram.

І ще: Каменських в еротичній білизні підірвала мережу

"Так, друзі, у кліпі на пісню ДИМ я блондинка! Коли ми запалюємо кохання, світ навколо змінюється, так чому б не перевтілитися? Ніколи не стримуйте себе і поки ми готуємо нове відео до прем’єри, подивіться кілька кадрів нашої нової роботи прямо зараз", – пояснила LAMA.

Гортайте галерею:

А ось і шматочок з нової відеороботи:

Читайте також: Тіна Кароль показала, як виглядає в бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+)
  • 12 травня, 17:25
  • 856
ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!
  • Вчора, 15:51
  • 816
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1463944
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз