Такою ще не бачили: співачка LAMA кардинально змінила образ

Відома українська співачка LAMA здивувала прихильників зміною зовнішності. Невдовзі фанати зможуть зацінити щось новеньке від виконавиці!

43-річна вокалістка гурту LAMA Наталя Дзеньків частенько змушує фанатів засипати її компліментами, адже виглядає дуже молодо. А нещодавно співачка показала нові фото, на яких попрощалась з темним довгим волоссям на користь білих дредів. Відповідні світлини з'явились на профілі Дзеньків в соцмережі Instagram.

І ще: Каменських в еротичній білизні підірвала мережу

"Так, друзі, у кліпі на пісню ДИМ я блондинка! Коли ми запалюємо кохання, світ навколо змінюється, так чому б не перевтілитися? Ніколи не стримуйте себе і поки ми готуємо нове відео до прем’єри, подивіться кілька кадрів нашої нової роботи прямо зараз", – пояснила LAMA.

Гортайте галерею:

А ось і шматочок з нової відеороботи:

Читайте також: Тіна Кароль показала, як виглядає в бікіні