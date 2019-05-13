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Каменських в еротичній білизні підірвала мережу

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Спокусливий кадр Каменських вирішила ніяк не підписувати - фото 1
Спокусливий кадр Каменських вирішила ніяк не підписувати / ImgGram

Співачка Настя Каменських показала ідеальну фігуру, позуючи лише у білизні. Шанувальники залишилися у захваті від краси Насті!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Каменських загіпнотизувала мережу своєю красою

Нещодавно знаменитість показала дуже відверте фото у спальні, позуючи лише в білій білизні з прозорими рюшами. Так, артистка еротично нахилилася над ліжком, засвітивши масивні груди і пружні сідниці.

Кадр Каменських вирішила ніяк не підписувати, а от фоловери залишилися в захваті: "Потапу пощастило", "Найкрасивіший животик у світі", "Як можна бути такою сексуальною?", "Настя! Виходь за мене", "Шикардос", "Фігура просто вау", "Я, як дівчина, просто захоплююся вашою красою!", "Найкраща".

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