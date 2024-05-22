Такого ви точно не пробували: найніжніші котлети зі щуки

Для тих, хто не їсть м'яса, або полюбляє страви з риби – пропонуємо вам приготувати котлети зі щуки. Вони дуже смачні та неймовірно ніжні.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила приготувати оригінальну страву. Шукайте деталі приготування на його сторінці в Instagram.

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М’ясо щуки дієтичне з солодкуватим присмаком. Це ідеальне мʼясо для приготування ніжних котлет

Ловіть рецепт найсмачніших рибних котлеток, що смакують як у гарячому вигляді, так і в холодному, і будуть до вподоби всій родині, – розповідає Ольга.

Інгредієнти:

Філе щуки – 600 г;

Цибуля – 1 шт (або шалот 5-6 шт);

Яйце – 1 шт;

Хліб білий – 120 г;

Молоко – 120 мл;

Сало – 60 г;

Сіль;

Перець лимонний для риби – 1-2 ч.л;

Мед – 1 ч.л (він прибирає запах риби та не відчувається в котлетах);

Кріп – 40 г;

Панірувальні сухарі або вівсянка (якщо тісто рідке або липне) – 60 г.

Для соусу:

Йогурт або сметана – 2 ст.л;

Хрін червоний – 1 ст.л;

Кріп – 1 ч.л.

Процес приготування:

1. Щуку зачистити від шкіри та кісточок та порізати на дрібні шматки.

2. Хлібний м’якуш залити молоком на 2 хв, а потім добре віджати рідину.

3. Цибулю збити з яйцем в блендері до однорідної маси.

4. Додати рибу, сало, спеції, мед, замочений хліб, і знову все збити. P.S.: Якщо немає блендера, можна скористатися мʼясорубкою, але дрібним ножем. І пропустити декілька разів.

5. Додати подрібнений кріп і замісити фарш. Якщо фарш виходить рідкуватим, або липне до рук, додати панірувальних сухарів або вівсянки. Дати постояти 15 хв.

6. Формувати котлети мокрими руками.

7. На розігрітій сковорідці смажити до золотавого кольору з усіх сторін. Подавати з соусом.

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