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Цей рецепт вразить усіх: філе курячого стегна в сирному клярі

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Філе курячого стегна - фото 1
Філе курячого стегна / Ольга Рябенко

Якщо ви шукаєте, що б цікавого приготувати за святковий стіл, тоді цей рецепт точно для вас. Філе курячого стегна точно сподобається усім гостям.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила приготувати апетитну страву. Шукайте деталі рецепта на сторінці у Instagram.

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Цю страву варто приготувати, якщо вам набридли звичні рецепти.

Ділюсь рецептом, що точно урізноманітнить ваше повсякденне меню, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

  • Філе курячого стегна – 3 шт;
  • Яйця – 3 шт;
  • Сіль, перець;
  • Часник – 10 г;
  • Сир твердий натертий (або пармезан) – 50 г;
  • Борошно – 100 г;
  • Петрушка – 20 г.

Соус:

  • Курячий бульйон (або вода) – 180 мл;
  • Масло – 40 г;
  • Часник – 10 г;
  • Сік лайма (або лимона) – 1 ст.л;
  • Петрушка – 10 г.

Процес приготування:

1. Мʼясо відбити, посолити та поперчити.

2. Яйця змішати з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.

3. Мʼясо обваляти в борошні, потім в клярі, й смажити до золотавого кольору.

4. Прибрати мʼясо з пательні.

5. Влити бульйон, додати часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.

6. Повернути мʼясо в сковорідку та готувати ще 10 хв.

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Джерело: Ольга Рябенко
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