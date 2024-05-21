Цей рецепт вразить усіх: філе курячого стегна в сирному клярі

Якщо ви шукаєте, що б цікавого приготувати за святковий стіл, тоді цей рецепт точно для вас. Філе курячого стегна точно сподобається усім гостям.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила приготувати апетитну страву. Шукайте деталі рецепта на сторінці у Instagram.

До слова: Оригінальна закуска: рецепт суші-бургера від Ектора Хіменеса-Браво

Цю страву варто приготувати, якщо вам набридли звичні рецепти.

Ділюсь рецептом, що точно урізноманітнить ваше повсякденне меню, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Філе курячого стегна – 3 шт;

Яйця – 3 шт;

Сіль, перець;

Часник – 10 г;

Сир твердий натертий (або пармезан) – 50 г;

Борошно – 100 г;

Петрушка – 20 г.

Соус:

Курячий бульйон (або вода) – 180 мл;

Масло – 40 г;

Часник – 10 г;

Сік лайма (або лимона) – 1 ст.л;

Петрушка – 10 г.

Процес приготування:

1. Мʼясо відбити, посолити та поперчити.

2. Яйця змішати з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.

3. Мʼясо обваляти в борошні, потім в клярі, й смажити до золотавого кольору.

4. Прибрати мʼясо з пательні.

5. Влити бульйон, додати часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.

6. Повернути мʼясо в сковорідку та готувати ще 10 хв.

Варто знати: Магазинних ви більше не захочете: як приготувати смачні домашні чипси