Оригінальна закуска: рецепт суші-бургера від Ектора Хіменеса-Браво

Сучасні шеф-кухарі намагаються постійно змінювати, вдосконалювати страви та експериментувати. Так тепер популярності набирають суші-бургери.

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив приготувати оригінальну страву. Деталі рецепта він розмістив на сторінці у Instagram.

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Якщо у вас немає часу чи бажання крутити роли – цей рецепт для вас.

Такі суші дуже зручно їсти, і вони виглядають досить ефектно та апетитно, – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Рис для суші – 100 г;

• Вода – 200 мл (для варки правильного рису);

• Олія – 20 г;

• Оцет рисовий – 15 мл;

• Соус унагі – 20 г + 20 г;

• Лист норі – 2 шт;

• Яйце – 1 шт;

• Огірок – ½ шт;

• Перець чилі зелений – ⅓ шт;

• Авокадо – ½ шт;

• Цибуля зелена – 5 г;

• Лосось слабосолоний – 70 г;

• Майонез – 30 г;

• Гострий соус – 5 г;

• Соєвий соус – 30 г.

Спосіб приготування:

1. Відварити рис з олією, по готовності додати соус унагі та рисовий оцет (20 г).

2. За допомогою харчової плівки сформувати "булочку" з листа норі та рису, так, як показано на відео.

3. Порізати всі овочі, посмажити яйце.

4. Складаємо перший бургер: соус унагі, яйце, авокадо, цибуля.

5. Другий бургер по тій же схемі: гострий соус, риба, авокадо, перець.

6. Подавати з соєвим соусом.

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