Такого ви ще не бачили: вражаюче справжнє вогняне шоу (відео)

Мало кого сьогодні можна здивувати вогняними шоу, адже вони вже стали родзинкою літніх вечорів у великих та пляжних містах. Але цей ролик змушує завмерти та спостерігати за танцями з вогнем!

На платформі Reddit користувач з ніком JSSTVR поділився ефектним роликом з фаєр-шоу, яке стрімко набирає популярність. За лічені години допис зібрав майже тисячу коментарів та понад 36 тисяч балів. А все тому, що глядачі вперше побачили іскрові пої (інвентар для жонглювання та скручування).

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На ролику, який заворожує, можна побачити чоловіка, який уміло крутить пої, створюючи ілюзію, що він повністю зникає у величезному стовпі полум'я. Як зазначили коментатори, сюди ідеально підходить пісня Arthur Brown - Fire, яка з роками не втратила своєї крутості.

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