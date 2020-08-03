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Коли не зачинив вікно ввечері: епічне відео не для слабкодухих

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Найстрашніше відео літа - фото 1
Найстрашніше відео літа

Літо – це прекрасна пора року, коли можна насолоджуватись не лише теплом, а й активністю комах. Тому різноманітні спреї та антимоскітні сітки є невіддільною частиною спекотного сезону. І ось чому не варто відчиняти вікна ввечері.

На платформі Reddit користувач з ніком sejebille поділився епічним відео з кімнати, де забув зачинити вікно та вимкнути світло перед сном. За кілька годин допис піднявся у топи, зібравши понад 43 тисячі балів та більше як 2 тисячі коментарів. І ми не рекомендуємо дивитись це відео слабкодухим.

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Річ у тому, що на ролику можна побачити, як майже вся стеля та частина стін в кімнаті просто всипані різноманітними комахами.

Maybe i should’ve closed the window. from r/WTF

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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