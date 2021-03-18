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Такого ви ще не бачили: блогер розірвав навпіл Redmi Note 10 – відео
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Індійський конкурент знаменитого згинача смартфонів перевірив на міцність недавно представлений Redmi Note 10. Він провів значно масштабне тестування з зануренням пристрою у воду та киданням на підлогу. А завершив все феєричним знищенням гаджета. Це треба бачити!
За допомогою гострого ножа автор YouTube-каналу Gupta Information Systems in हिंदी підтвердив, що бічна рамка та задня панель Redmi Note 10 виконані з пластику. Екран прикритий склом, яке дряпається точно так само, як і в будь-якому іншому смартфоні.
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У цій моделі немає ніякого захисту від води, але він витримав п'ятихвилинне занурення у рідину. Правда, при добуванні лотка для SIM-карт зсередини витекла вода. Сам лоток пластиковий і легко ламається. З пластику також виконана кнопка регулювання гучності, яку досить просто вирвати з корпусу. Поєднана зі сканером відбитків пальців кнопка увімкнення закріплена значно надійніше. Сам датчик продовжує справно працювати навіть після появи великої кількості подряпин на ньому.
Дивіться екстремальний тест на міцність Redmi Note 10:
Redmi Note 10 без проблем витримав кілька падінь на підлогу, але ось падіння з великої висоти фронтальною стороною вниз виявилося фатальним: дисплей перестав вмикатися. Однак найцікавіше чекало у кінці відео, де блогер без особливих зусиль зміг голими руками зламати смартфон навпіл, буквально розірвавши на частини. Цікаво, що всередині у нього виявилося багато води після попередніх випробувань.
Ми закликаємо вас не намагатися повторити щось подібне. А також не класти смартфон до задньої кишені, адже є всі шанси, що він таки зігнеться.
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