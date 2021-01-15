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Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер

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Представлено кросовер Dacia Bigster - фото 1
Представлено кросовер Dacia Bigster

Румунська марка Dacia, що належить Renault, представила тизер майбутнього кросовера Bigster. Автомобіль за своїми габаритами перевершить Duster. Нова модель стане частиною стратегії розвитку компанії під назвою Renaulution.

Новий кросовер C-класу побудують на модульній платформі CMF-B, на якій зараз виробляють моделі Logan і Sandero.

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За попередніми даними довжина майбутньої новинки складе 4 600 міліметрів, що на 280 міліметрів більше нинішнього Duster. Крім того, представники Dacia заявили, що Bigster отримає семимісний салон.

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443367

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443368

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443369

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443370

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443371

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443372

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443373

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443374

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443375

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443376

Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер - фото 443377

На представленому тизері новий кросовер оснащений вузькою світлодіодною передньою оптикою, оригінальними V-подібними задніми ліхтарями, а також захисними пластиковими накладками на бампері та колісних арках.

Очікується, що в лінійку агрегатів нового SUV увійдуть бензинові турбодвигуни об'ємом 1,0 і 1,3-літра, а також 1,5-літровий дизельний мотор. Крім того, нова модель буде доступна в модифікації з гібридною силовою установкою E-Tech.

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Джерело: Motor
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