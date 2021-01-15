Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер

Румунська марка Dacia, що належить Renault, представила тизер майбутнього кросовера Bigster. Автомобіль за своїми габаритами перевершить Duster. Нова модель стане частиною стратегії розвитку компанії під назвою Renaulution.

Новий кросовер C-класу побудують на модульній платформі CMF-B, на якій зараз виробляють моделі Logan і Sandero.

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За попередніми даними довжина майбутньої новинки складе 4 600 міліметрів, що на 280 міліметрів більше нинішнього Duster. Крім того, представники Dacia заявили, що Bigster отримає семимісний салон.

На представленому тизері новий кросовер оснащений вузькою світлодіодною передньою оптикою, оригінальними V-подібними задніми ліхтарями, а також захисними пластиковими накладками на бампері та колісних арках.

Очікується, що в лінійку агрегатів нового SUV увійдуть бензинові турбодвигуни об'ємом 1,0 і 1,3-літра, а також 1,5-літровий дизельний мотор. Крім того, нова модель буде доступна в модифікації з гібридною силовою установкою E-Tech.

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