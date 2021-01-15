Хетчбек Abarth 595 перетворили на 220-сильного "Геркулеса"

Німецька фірма Pogea Racing представила трьохдверку Hercules – злегка доопрацьований Abarth 595. Програма тюнингу хетчбека включила установку нового обважування, заміну випускної системи та підвищення віддачі двигуна.

Фірма з міста Фрідріхсхафен не вперше береться за доопрацювання Abarth – і знову використовує імена героїв і богів з міфологій. У 2017 році Pogea Racing радикально перекроїла Fiat 500 Abarth – хетчбек нарекли Аресом, на честь бога війни.

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Трьохдверка виявилася по-справжньому божевільною: її турбомотор 1.4 розвивав 410 кінських сил і 445 Нм крутного моменту, дозволяючи на передньому приводі розганятися до ста за 4,7 секунди. Нинішній Hercules (Геркулес) скромніший – усього 220 сил і 340 Нм моменту.

Збільшення на 40 сил і 100 Нм домоглися шляхом установки нового блоку управління двигуном і випускного тракту MONSTERexhaust з керованими заслінками. З таким набором Abarth розганяється до першої "сотні" за 6,2 секунди, тоді як звичайному 595-му у версії Competizione (180 сил) на це потрібно 6,7 секунди.

Візуально ж Abarth 595 Hercules відрізняється новим капотом з прорізами, розширеними крилами та бічними спідницями з вуглепластику. Причому їх можна замовити й заздалегідь пофарбованими, і під прозорим лаком, вибравши один з запропонованих візерунків: класичне плетіння, пресований карбон, стільники або камуфляж. Додатково на машину встановлять регульовану підвіску POGEA Label V1 на компонентах KW – з нею центр ваги зміститься на 45 міліметрів вниз, і 18-дюймові ковані колеса, взуті у шини Michelin Pilot Sport 4S розмірністю 215/35 ZR18.

Весь набір поліпшень додасть до ціни донорського Abarth 18 810 євро.

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