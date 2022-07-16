Тако для лінивих: як приготувати смачну вечерю просто в пачці чипсів

Мережа переповнена лайфхаками, як організувати собі вечерю нашвидкуруч. Однак цей – один з найоригінальніших. Тож якщо ви хочете спробувати приготувати тако у пачці з чипсами, мерщій зберігайте рецепт.

А незвичною ідеєю поділилася американка Алісія Догерті з штату Нью-Йорк, яка виховує 12 дітей. Кому, як не багатодітній матері мати на озброєнні швидкі рецепти на всі випадки життя. Як приготувати аналог тако за лічені хвилини блогерка показала на відео в Instagram.

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На сторінках Алісії Догерті в соцмережах можна зустріти чимало хитростей, які допомагають економити час та зусилля, а також встигати робити усі хатні справи. В одному з роликів американка показала легкий лайфхак для вечері з пачкою чипсів.

Як приготувати тако у пачці з чипсами

Як видно з кадрів, жінка просто змішує снеки, м'ясо, сир та помідори в упаковці. Таким чином у винахідливої американки виходить не лише смачна альтернативна версія мексиканської страви, а це непогано заощаджує час на миття посуду. А тепер детальніше:

Візьміть пачку улюблених чипсів (найкраще підходять трикутні пшеничні або кукурудзяні тортильї). Додайте просто в упаковку заздалегідь підсмажений фарш. Тоді додайте натертий твердий сир, помідори чері та маслини. За бажання – покладіть ще цибулю та томатний (або будь-який інший) соус. Все добре перемішайте та насолоджуйтеся.

Смачного!

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