Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+)

  • 44
Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+) - фото 1

Незручні ситуації можуть відбуватися й не дуже часто, проте про них будуть довго пам'ятати. Зірки – не виняток. Про їх провали фанати пам'ятають роками. Ці знаменитості стали заручниками незручного випадку – дивіться, що з ними сталося.

І ще: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!

Ще у 2005 році на Каннському кінофестивалі у легендарної Софі Марсо впала з плеча бретелька, оголивши груди.

Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+) - фото 346797

Незграбний випадок стався й з Тейлор Свіфт. Несподіваний ракурс під час виступу.

Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+) - фото 346796

Дженніфер Лопес взяла участь в одній з рекламних акцій. Артистка з'явилася на публіці в довгій сукні з розрізом і декольте. У якийсь момент зірка наступила на поділ, після чого наряд поповз вниз й оголив її бюст.

Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+) - фото 346798

Кортні Лав на прем'єрі фільму "Х'юго" в Нью-Йорку не змогла приборкати сукню.

Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+) - фото 346799

Селена Гомес носить білизну для корекції – у цьому змогли переконатися глядачі на її концерті, під час якого спідниця артистки випадково задралася.

Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+) - фото 346800

До теми: Жарти, на які ми заслуговуємо: меми від індійської поліції

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3463
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 674
ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
  • 07 серпня, 18:00
  • 408
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз