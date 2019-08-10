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Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+)
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Незручні ситуації можуть відбуватися й не дуже часто, проте про них будуть довго пам'ятати. Зірки – не виняток. Про їх провали фанати пам'ятають роками. Ці знаменитості стали заручниками незручного випадку – дивіться, що з ними сталося.
І ще: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
Ще у 2005 році на Каннському кінофестивалі у легендарної Софі Марсо впала з плеча бретелька, оголивши груди.
Незграбний випадок стався й з Тейлор Свіфт. Несподіваний ракурс під час виступу.
Дженніфер Лопес взяла участь в одній з рекламних акцій. Артистка з'явилася на публіці в довгій сукні з розрізом і декольте. У якийсь момент зірка наступила на поділ, після чого наряд поповз вниз й оголив її бюст.
Кортні Лав на прем'єрі фільму "Х'юго" в Нью-Йорку не змогла приборкати сукню.
Селена Гомес носить білизну для корекції – у цьому змогли переконатися глядачі на її концерті, під час якого спідниця артистки випадково задралася.
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