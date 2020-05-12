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Австралійка придумала спосіб приготувати солодкий хрусткий пиріжок, як в McDonald's

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apple pie - фото 1
apple pie / snaxtime

Домогосподарка з Перта, що на заході Австралії, показала, як готує хрусткий яблучний пиріг, як в McDonald's, використовуючи гриль для сосисок. Жінка надихнулася культовим десертом apple pie з ресторану швидкого харчування.

Так, ділячись фотографіями свого смаколика, жителька Австралії зазначила, що використовувала всього чотири інгредієнти і приготувала пиріг за 12 хвилин.

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Чотири секретних інгредієнти – яблука, родзинки, кориця і цукор для начинки листкового тіста. За формою пиріжок повинен нагадувати продукт з McDonald's.

Сам рецепт дуже простий. Спочатку потрібно змішати чотири інгредієнти у мисці. Потім австралійка виклала листкове тісто в у гриль для сосисок. Вона наповнила тісто сумішшю і поклала ще один лист зверху, перш ніж готувати.

Австралійка придумала спосіб приготувати солодкий хрусткий пиріжок, як в McDonald's - фото 403415

Австралійка придумала спосіб приготувати солодкий хрусткий пиріжок, як в McDonald's - фото 403416

Австралійка придумала спосіб приготувати солодкий хрусткий пиріжок, як в McDonald's - фото 403417

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Джерело: dailymail
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