Такий закон: величезний кактус зруйнував дім цього хлопця

Не всі закони створені для того, щоб турбуватись про людей, але навіть найпозитивніші правила можуть стати причиною багатьох проблем. Наприклад, якщо на ваше помешкання гепнеться кактус.

На платформі Reddir користувач з ніком sikanrong101 поділився епічним фото свого дому, який постраждав саме від гігантського кактуса. Допис стрімко піднявся у тренди, зібравши понад 37 тисяч балів та 1,4 тисячі коментарів.

І ще: Американець став зіркою Pornhub через жарти та відсутність сексу

"В Аризоні вирубати кактус Сагуаро незаконно. Минулої ночі цей дорогоцінний 15-футовий (приблизно 4,5 м) шматок захищеної дикої природи знищив мій дах", – пояснив ситуацію автор. Видовище не для слабкодухих, адже нагадує кадр з якогось фантастичного фільму, а не з життя. Коментатори ж поцікавились, чи можна тепер його зрубами. Виявилось, що закон дозволяє позбуватись цих рослин розміром з дерева лише у випадках, коли вони гинуть з природних причин, приміром, від шторму.

Читайте також: Як правильно їсти насіння соняшника: це відео переверне ваш світ