"Полум'яне вітання" окупантам: бійці 59-ї бригади показали ефектне фото з поля бою

Українські воїни регулярно влаштовують для загарбників фінальне "вогняне шоу". Цього разу свою роботу з артилерією показали піхотинці з південних областей.

ЗСУ щодня докладають максимум зусиль, щоб знищити якомога більше окупантів, які вдерлись в нашу країну. І в цьому їм допомагає зброя, надана партнерами та волонтерами. Прикладом яскравого використання артилерії поділились і бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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"Полум'яне" вітання російським воякам від "богів" 59 бригади! – йдеться в описі до кадрів, зроблених у південних областях України, де тривають бої з загарбниками.

facebook.com/59ompbr.com.ua

facebook.com/59ompbr.com.ua

facebook.com/59ompbr.com.ua

facebook.com/59ompbr.com.ua

Відзначимо, що станом на 20 червня російська армія втратила 1477 танків, 3588 бойових броньованих машин та 749 артилерійських систем. Загальний перелік втрат з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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