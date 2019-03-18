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Скарлетт Йоханссон та інші топові актриси знялися для Vogue

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Чарівні моделі прикрасили обкладинку квітневого Vogue - фото 1
Чарівні моделі прикрасили обкладинку квітневого Vogue

Американський Vogue присвятив свій квітневий номер актрисам, для яких не існує кордонів. Героїнями випуску стали 14 актрис з 14 різних країн – від Америки і Великобританії до Індії та Ірану.

В об'єктиві фотографа Мікаеля Янссон позують Діпика Падуконе – найбільш високооплачувана актриса Індії, іранська актриса Гольшифте Фарахані (ви могли бачити її в "Друзях" Луї Гарреля і фільмах Асгара Фархаді), італійка Альба Рорвакер ("Щасливий Лазар"), яка мріє зіграти чоловіка, француженка Леа Сейду ("Це лише кінець світу"), яка в інтерв'ю зізналася, що хотіла б не мати ні національності, ні гендеру, та інші успішні й талановиті актриси, серед яких Скарлетт Йоханссон, Елізабет Дебікі і Ванесса Кірбі.

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Ми живемо в глобальний час, і це обличчя нового світового порядку, – пише Vogue.

Скарлетт Йоханссон та інші топові актриси знялися для Vogue - фото 315143

Дивіться яскраві фото популярних світових актрис:

Діпика Падуконе, Індія

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Гольшифте Фарахані, Іран

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Альба Рорвакер, Італія

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Скарлетт Йоханссон, США

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Ейсі Гонсалес, Мексика

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Леа Сейду, Франція

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Гера Хілмар, Ісландія

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Дуна Пе, Південна Корея

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Анджелабейбі (Angelababy), Китай

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Елізабет Дебікі, Австралія

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Адесуа Етомі-Веллінгтон, Нігерія

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Ванесса Кірбі, Великобританія

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Лів Ліза Фріс, Німеччина

Скарлетт Йоханссон та інші топові актриси знялися для Vogue - фото 315137
Бруна Маркезіні, Бразилія

Скарлетт Йоханссон та інші топові актриси знялися для Vogue - фото 315136

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Джерело: Buro247
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