Скарлетт Йоханссон та інші топові актриси знялися для Vogue

Американський Vogue присвятив свій квітневий номер актрисам, для яких не існує кордонів. Героїнями випуску стали 14 актрис з 14 різних країн – від Америки і Великобританії до Індії та Ірану.

В об'єктиві фотографа Мікаеля Янссон позують Діпика Падуконе – найбільш високооплачувана актриса Індії, іранська актриса Гольшифте Фарахані (ви могли бачити її в "Друзях" Луї Гарреля і фільмах Асгара Фархаді), італійка Альба Рорвакер ("Щасливий Лазар"), яка мріє зіграти чоловіка, француженка Леа Сейду ("Це лише кінець світу"), яка в інтерв'ю зізналася, що хотіла б не мати ні національності, ні гендеру, та інші успішні й талановиті актриси, серед яких Скарлетт Йоханссон, Елізабет Дебікі і Ванесса Кірбі.

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Ми живемо в глобальний час, і це обличчя нового світового порядку, – пише Vogue.

Дивіться яскраві фото популярних світових актрис:

Діпика Падуконе, Індія



Гольшифте Фарахані, Іран



Альба Рорвакер, Італія



Скарлетт Йоханссон, США



Ейсі Гонсалес, Мексика



Леа Сейду, Франція



Гера Хілмар, Ісландія



Дуна Пе, Південна Корея



Анджелабейбі (Angelababy), Китай



Елізабет Дебікі, Австралія



Адесуа Етомі-Веллінгтон, Нігерія



Ванесса Кірбі, Великобританія



Лів Ліза Фріс, Німеччина



Бруна Маркезіні, Бразилія

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