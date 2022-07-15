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Львівські десантники показали, як знищують ворога зі "Стугни" – відео
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Щодня українські захисники роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного окупанта. І відео з успішним знищенням ворогів поділились десантники.
Українські бійці докладають максимальних зусиль, щоб наблизити перемогу України, тому регулярно з'являються записи з тим, як ворожа техніка і не тільки перетворюються у брухт. Цього разу успіхами своєї роботи поділились десантники з 80 окремої десантно-штурмової бригади, передає СтратКом.
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На відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу “Стугна-П” проти ворожої броньованої техніки. Цими днями львівські десантники спільно з іншими підрозділами Збройних Сил та інших складових сил оборони України підбили 9 російських танків, 7 одиниць іншої бронетехніки (БТР та БМП), один вантажний автомобіль та знищили близько 70-и окупантів, – йдеться у повідомленні.
Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням
Відзначимо, що станом на 15 липня російська армія залишилась без близько 38 тисяч військових, 1672 танків та 3866 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:
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