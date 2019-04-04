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Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри

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Українські політики в молодості - фото 1
Українські політики в молодості

Тимошенко, Кличко, Порошенко, Турчинов, Зеленський, Ляшко та інші відомі українські політики у нашій підбірці майже раритетних фото. Подивіться, якими були народні обранці в юності.

Багато українських народних обранців, які сьогодні впливають на хід історії України, починали свій політичний шлях ще за часів здобуття незалежності. Пропонуємо вам переглянути їхні світлини, на яких політики ще молоді, маловідомі, проте амбіційні.

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Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко - фото 318728
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко - фото 318729
Юлія Тимошенко

Після школи Тимошенко вступила на факультет автоматики-телемеханіки до Дніпропетровського гірничого інституту. Юлію Володимирівну відрахували з першого курсу. Потім вона пішла вчитися на економіста і закінчила місцевий університет з червоним дипломом. Уже в 1999 році Тимошенко захистила кандидатську дисертацію і стала кандидатом економічних наук. Тяга до бізнесу у Тимошенко з'являлася також у молоді роки.

Віктор Ющенко

Віктор Ющенко - фото 318730
Віктор Ющенко

Це український державний і політичний діяч, третій президент України з 2004 року, в 1999-2001 роках був прем'єр-міністром України, а в 1993-1999 роках був головою Національного банку України.

Олег Ляшко

Олег Ляшко - фото 318714
Олег Ляшко
Олег Ляшко - фото 318719
Олег Ляшко
Олег Ляшко - фото 318738
Олег Ляшко

У шкільні роки Ляшко змінив три інтернати. Після випуску з останнього, він вступив до ПТУ на спеціальність тракториста. Щоб заробити собі на існування він підробляв пастухом. На початку 90-х Ляшко зацікавився журналістикою і влаштувався позаштатним співробітником в одне з київських видань. Це і було справжньою школою життя, яка дала пропускний квиток у світ політики.

Петро Порошенко

Петро Порошенко та Марина Порошенко - фото 318706
Петро Порошенко та Марина Порошенко
Петро Порошенко - фото 318726
Петро Порошенко
Петро Порошенко та його сім'я - фото 318737
Петро Порошенко та його сім'я

Порошенко в 1989 році закінчив Київський державний університет, де здобув освіту на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права. З другого курсу Петро Олексійович був у армії. Після двох років служби в Казахстані він повернувся до університету на третій курс. Бізнес потенціал у Порошенка проявлявся вже в студентські роки. Здобувши вищу освіту, Порошенко зайнявся власним бізнесом з продажу какао-бобів.

Андрій Садовий

Андрій Садовий - фото 318715
Андрій Садовий

З юних років у Садового проявлялися підприємницькі задатки. Після восьмого класу хлопець вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, а першу стипендію (34 рублі 50 копійок) він витратив на себе. З 15 років Садовий був повністю самостійним чоловіком і у батьків грошей не брав. Також відомо, що в молодості Садовий служив в армії. Після цього майбутній мер Львова і лідер "Самопомочі" влаштувався на завод "Львівприлад" на посаду налагоджувача радіоелектронної апаратури. Там йому і поставили перший запис в трудовій книжці.

Віталій Кличко

Віталій Кличко з друзями - фото 318712
Віталій Кличко з друзями
Віталій Кличко - фото 318721
Віталій Кличко
Віталій Кличко - фото 318731
Віталій Кличко
Брати Кличко - фото 318732
Брати Кличко
Брати Кличко - фото 318736
Брати Кличко

Це один з кращих боксерів планети й мер Києва. З 1989 року Кличко два роки служив у військовій авіації. Після армії Віталій навчався в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди на факультеті фізичної культури. Потім він повернувся офіцером в українську армію і в 1996 році був звільнений у званні капітана ВПС. Перші результати в великому боксі Кличко почав активно показувати з 1995 року.

Олександр Турчинов

Олександр Турчинов - фото 318735
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов - фото 318717
Олександр Турчинов

Турчинов був вельми працьовитим і активним в юності. Хлопчиськом він грав у футбол, волейбол і навіть виступав за збірну Дніпропетровської області. Не переставав старанно вчитися і займатися громадською діяльністю, коли вступив до металургійного інституту на технологічний факультет. Уже на другому курсі його помітили й нагородили поїздкою до Індії та на Цейлон. Відмінникові пропонували кар'єру вчителя, але він вибрав роботу за фахом.

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк з дитиною - фото 318740
Арсеній Яценюк з дитиною
Весілля Арсенія Яценюка - фото 318723
Весілля Арсенія Яценюка
Арсеній Яценюк - фото 318716
Арсеній Яценюк

Яценюк народився в Чернівцях. Там в 1996 і закінчив національний університет. Майбутнє Арсеній Петрович пов'язував з юриспруденцією, у зв'язку з цим він вступив на Правознавство. На цьому він не зупинився. З дипломом юриста майбутній прем'єр-міністр вирішив продовжити навчання і вступив в торгово-економічний в столицю на факультет "облік і аудит". Навчальний заклад Яценюк успішно закінчив у 2001 році.

Юрій Луценко

Юрій Луценко - фото 318709
Юрій Луценко
Юрій Луценко - фото 318733
Юрій Луценко

Він пройшов дві "помаранчеві революції", був одним з лідерів Майдану, був генпрокурором без відповідної освіти, а також порушував суспільний порядок в аеропорту Франкфурт-на-Майні. У 1989 році Луценко закінчив львівський політехнічний інститут і отримав диплом за спеціальністю "інженер електротехніки".

Юрій Бойко

Юрій Бойко - фото 318739
Юрій Бойко
Юрій Бойко - фото 318707
Юрій Бойко

Він працює народним депутатом України з 2014 року, а також балотувався на пост Президента України на виборах 2019 року. Бойко пройшов шлях від майстра до директора Рубежанського хімзаводу "Зоря", був головою НАК "Нафтогаз України", віце-прем'єр-міністром України, міністром енергетики та вугільної промисловості України, міністром палива та енергетики України.

Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич - фото 318708
Нестор Шуфрич

Народний депутат України працював міністром з надзвичайних ситуацій України та заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Цікаво, що він також президент Федерації стрільби з лука України з 2010 року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - фото 318725
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський - фото 318720
Володимир Зеленський

Це український російськомовний актор, комік, продюсер, сценарист, шоумен, керівник "Студії Квартал-95". Розпочав кар'єру політика з грудня 2018 року, а до того не мав жодного досвіду у політичному житті країни.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко - фото 318711
Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко - фото 318713
Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко та його сім'я - фото 318727
Анатолій Гриценко та його сім'я

Він – український політик, депутат Верховної ради України. Також був міністром оборони України три терміни поспіль. І тричі балотувався на пост президента України.

До теми: Ляшко злив персональний номер телефону Зеленського

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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