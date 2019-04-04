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Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри
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Тимошенко, Кличко, Порошенко, Турчинов, Зеленський, Ляшко та інші відомі українські політики у нашій підбірці майже раритетних фото. Подивіться, якими були народні обранці в юності.
Багато українських народних обранців, які сьогодні впливають на хід історії України, починали свій політичний шлях ще за часів здобуття незалежності. Пропонуємо вам переглянути їхні світлини, на яких політики ще молоді, маловідомі, проте амбіційні.
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Юлія Тимошенко
Після школи Тимошенко вступила на факультет автоматики-телемеханіки до Дніпропетровського гірничого інституту. Юлію Володимирівну відрахували з першого курсу. Потім вона пішла вчитися на економіста і закінчила місцевий університет з червоним дипломом. Уже в 1999 році Тимошенко захистила кандидатську дисертацію і стала кандидатом економічних наук. Тяга до бізнесу у Тимошенко з'являлася також у молоді роки.
Віктор Ющенко
Це український державний і політичний діяч, третій президент України з 2004 року, в 1999-2001 роках був прем'єр-міністром України, а в 1993-1999 роках був головою Національного банку України.
Олег Ляшко
У шкільні роки Ляшко змінив три інтернати. Після випуску з останнього, він вступив до ПТУ на спеціальність тракториста. Щоб заробити собі на існування він підробляв пастухом. На початку 90-х Ляшко зацікавився журналістикою і влаштувався позаштатним співробітником в одне з київських видань. Це і було справжньою школою життя, яка дала пропускний квиток у світ політики.
Петро Порошенко
Порошенко в 1989 році закінчив Київський державний університет, де здобув освіту на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права. З другого курсу Петро Олексійович був у армії. Після двох років служби в Казахстані він повернувся до університету на третій курс. Бізнес потенціал у Порошенка проявлявся вже в студентські роки. Здобувши вищу освіту, Порошенко зайнявся власним бізнесом з продажу какао-бобів.
Андрій Садовий
З юних років у Садового проявлялися підприємницькі задатки. Після восьмого класу хлопець вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, а першу стипендію (34 рублі 50 копійок) він витратив на себе. З 15 років Садовий був повністю самостійним чоловіком і у батьків грошей не брав. Також відомо, що в молодості Садовий служив в армії. Після цього майбутній мер Львова і лідер "Самопомочі" влаштувався на завод "Львівприлад" на посаду налагоджувача радіоелектронної апаратури. Там йому і поставили перший запис в трудовій книжці.
Віталій Кличко
Це один з кращих боксерів планети й мер Києва. З 1989 року Кличко два роки служив у військовій авіації. Після армії Віталій навчався в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди на факультеті фізичної культури. Потім він повернувся офіцером в українську армію і в 1996 році був звільнений у званні капітана ВПС. Перші результати в великому боксі Кличко почав активно показувати з 1995 року.
Олександр Турчинов
Турчинов був вельми працьовитим і активним в юності. Хлопчиськом він грав у футбол, волейбол і навіть виступав за збірну Дніпропетровської області. Не переставав старанно вчитися і займатися громадською діяльністю, коли вступив до металургійного інституту на технологічний факультет. Уже на другому курсі його помітили й нагородили поїздкою до Індії та на Цейлон. Відмінникові пропонували кар'єру вчителя, але він вибрав роботу за фахом.
Арсеній Яценюк
Яценюк народився в Чернівцях. Там в 1996 і закінчив національний університет. Майбутнє Арсеній Петрович пов'язував з юриспруденцією, у зв'язку з цим він вступив на Правознавство. На цьому він не зупинився. З дипломом юриста майбутній прем'єр-міністр вирішив продовжити навчання і вступив в торгово-економічний в столицю на факультет "облік і аудит". Навчальний заклад Яценюк успішно закінчив у 2001 році.
Юрій Луценко
Він пройшов дві "помаранчеві революції", був одним з лідерів Майдану, був генпрокурором без відповідної освіти, а також порушував суспільний порядок в аеропорту Франкфурт-на-Майні. У 1989 році Луценко закінчив львівський політехнічний інститут і отримав диплом за спеціальністю "інженер електротехніки".
Юрій Бойко
Він працює народним депутатом України з 2014 року, а також балотувався на пост Президента України на виборах 2019 року. Бойко пройшов шлях від майстра до директора Рубежанського хімзаводу "Зоря", був головою НАК "Нафтогаз України", віце-прем'єр-міністром України, міністром енергетики та вугільної промисловості України, міністром палива та енергетики України.
Нестор Шуфрич
Народний депутат України працював міністром з надзвичайних ситуацій України та заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Цікаво, що він також президент Федерації стрільби з лука України з 2010 року.
Володимир Зеленський
Це український російськомовний актор, комік, продюсер, сценарист, шоумен, керівник "Студії Квартал-95". Розпочав кар'єру політика з грудня 2018 року, а до того не мав жодного досвіду у політичному житті країни.
Анатолій Гриценко
Він – український політик, депутат Верховної ради України. Також був міністром оборони України три терміни поспіль. І тричі балотувався на пост президента України.
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