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Вибори президента України 2019 Гра престолів

Ляшко злив персональний номер телефону Зеленського

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Ляшко злив особистий номер Зеленського - фото 1
Ляшко злив особистий номер Зеленського / УП

Головний радикал України Олег Ляшко поділився в мережі особистими номерами телефонів гендиректора 1+1, Ігоря Коломойського і кандидата у президенти Володимира Зеленського. А все тому, що один з працівників каналу також оприлюднив його номер.

Очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко на своєму профілі в соцмережі Facebook поділився персональними телефонами Володимира Зеленського, який несподівано перемагає у першому турі виборів президента, а також гендиректора 1+1 Олександра Ткаченка і власника каналу Ігоря Коломойського.

І ще: Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур

"Якась ідіотка з "Плюсів" злила мій номер телефона в інтернет і вже другий день мене спамлять тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року. До речі, хто хоче поговорити з Коломойським, Зеленським, Ткаченком – ось їх телефони. Дзвоніть, пишіть на здоров‘я!", – відзначив Ляшко.

Ляшко злив персональний номер телефону Зеленського - фото 318491

Ляшко злив персональний номер телефону Зеленського - фото 318492

Ляшко злив персональний номер телефону Зеленського - фото 318493

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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