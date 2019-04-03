Ляшко злив персональний номер телефону Зеленського

Головний радикал України Олег Ляшко поділився в мережі особистими номерами телефонів гендиректора 1+1, Ігоря Коломойського і кандидата у президенти Володимира Зеленського. А все тому, що один з працівників каналу також оприлюднив його номер.

Очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко на своєму профілі в соцмережі Facebook поділився персональними телефонами Володимира Зеленського, який несподівано перемагає у першому турі виборів президента, а також гендиректора 1+1 Олександра Ткаченка і власника каналу Ігоря Коломойського.

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"Якась ідіотка з "Плюсів" злила мій номер телефона в інтернет і вже другий день мене спамлять тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року. До речі, хто хоче поговорити з Коломойським, Зеленським, Ткаченком – ось їх телефони. Дзвоніть, пишіть на здоров‘я!", – відзначив Ляшко.

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