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Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
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Подекуди народні обранці потрапляють до епіцентру секс-скандалів, які негативно впливають на їхню кар'єру. Ми підготували для вас підбірку найбільш резонансних ситуацій, у яких були помічені українські депутати.
Інколи з'являються оригінальні фото з кулуарів та засідань Верховної Ради. Такі знимки викликають велике зацікавлення у користувачів соцмереж. Виявляється, що народні депутати не гребуть забути про свої обов'язки, а замість цього, до прикладу, дивляться порно або листуються з коханками.
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Поїздка на Мальдіви
У 2015 році фігурантом секс-скандалу став представник "Самопомочі" Андрій Мірошник. Фотокореспондент зафіксував у Верховній Раді листування Мірошника, у якому він обговорює турпоїздку на Мальдіви вартістю понад 10 тисяч євро. Депутат писав СМС жінці на ім'я Оля, хоча його дружину звати Інна. Мірошник намагався не коментувати цю ситуацію, проте результатом цієї історії стала добровільна відмова від депутатського мандату та розлучення з дружиною Інною.
Любовне листування:
– Я, замість того, щоб думати про країну, думаю про те, що моя кохана має розв'язувати глобальні питання з кукурудзою.
– Часу мені не даєш, моє серце зараз з родиною, ти знаєш, мені дуже важко, тобі теж, спусти все поки на гальма, пліз, я приїду поговоримо.
Неповнолітня Діана
У травні 2017 року на інтимному листуванні у Верховній Раді попалився народний депутат Сергій Шахов. Журналісти зафіксували, що депутат переписувався з жінкою на ім'я Діана. Дівчина називала політика "ріднюлею" та дякувала за перераховані гроші, а потім надсилала інтимні знимки. Проте народний депутат заявив, що переписувався не з коханкою, а з донькою друга, якій на той момент було 16. Сергій сказав, що він просто допомагає їй фінансово.
Стереомінет на Житомирщині
У 2017 році у соцмережах з'явилися скріншоти листування між заступником голови Житомирської ОДА Олексієм Ясюнецьким, депутатом облради Оленою Галагузою та членом Житомирського міського виконкому Вірою Гринишиною, яка засвідчує наявність між ними тривалого "шведського" роману.
Елітний сутенер
Замість засідання – порно
Дівчинка виросла: донька Тарути та еротичне листування
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