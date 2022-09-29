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"Таке вже було двічі": у Пентагоні прокоментували мобілізацію в росії

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Реакція Пентагону на мобілізацію в рф - фото 1
Реакція Пентагону на мобілізацію в рф / Ілюстративне фото / Diego González on Unsplash

Часткова мобілізація в росії, яку вже встигли охрестити "могилізацією" не лише змушує росіян тікати, а українців жартувати та активніше підтримувати армію. У Міноборони США також відреагували на рішення Кремля про поповнення лав військових країни-агресора.

Під час недавнього брифінгу один з чиновників Пентагону прокоментував новини щодо часткової мобілізації в росії, у рамках якої агресор планує залучити близько 300 тисяч призовників до війни в Україні. Як зауважили у департаменті, така новина не припала до душі росіянам, передає пресслужба Міноборони США.

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Високопоставлений військовий чиновник, чиє ім'я не розголошують, сказав, що це вже не перший випадок, коли росіяни роблять щось подібне. І занурення у цивільне населення з метою пошуку нових бійців демонструє всі виклики, з якими стикається рф зараз на фронті.

Вони мобілізувалися двічі до цього: у 1914 та у 1941 роках. Якщо ви подумаєте про наслідки, які вони відчувають зараз, та порівняєте це з Першою та Другою світовими війнами, то це безумовно вказує на те, що українці змогли зробити з російською армією, – пояснив американський військовик.

Меми про часткову мобілізацію на росії - фото 513787
Меми про часткову мобілізацію на росії

Також він вважає, що в росії можуть виникнути проблеми з оснащенням такої кількості цивільних осіб для військової служби у такі короткі терміни. Також чимало російських військовослужбовців, яким потрібно буде навчати нових призовників, зараз недоступні, адже вони вже в Україні.

Представник Пентагону також згадав про один зі звітів з відкритих джерел, де йшлось про всього один день навчання призовників з РФ перед тим, як їх відправили в Україну.

Я просто думаю про рівень підготовки, який ми надаємо у наших власних збройних силах. Тож мені це (такі дії країни-агресора, – ред.) здається досить неадекватним, – додав він.

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