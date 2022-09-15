Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку

Це нові імена в українському шоубізнесі. Харизматичні музиканти BRYANGIN та ARKUSH, які стрімкими темпами завойовують соцмережі своїми треками, представили спільну роботу – пісню "Таке вперше". Слухайте щемке виконання нового треку!

Трек "Таке вперше" розлетівся у соцмережах з шаленою швидкістю, оскільки його слова зрозумілі для кожного українця і розповідають про те, що "для кожного, кого торкнулася війна, час зупинився взимку. Поки триває війна – немає ні весни, ні літа, і осінь можемо теж пропустити". І з цим важко сперечатися.

І ще: DETACH – Лава: слухайте потужний трек про людей, які втратили рідних на війні

У відео до пісні Jerry Heil, лідер Kalush Orchestra Олег Псюк та Артем Пивоваров розповіли, що "Таке вперше" з ними трапилося цього літа, у час війни. Артем Пивоваров зізнався, що "вперше відчував безсилля від того, що не може впливати на безпеку своїх близьких людей", а Jerry Heil змушена була покинути власну домівку.

Цю пісню ми написали разом. Наші думки та відчуття схожі, тому, мабуть, коли ми зустрілися та почали працювати разом, ця робота з'явилася сама собою. Війна змушує замислитися та переоцінити своє життя, яке воно було "до"... Музиканти всі свої емоції та переживання намагаються передати музикою. Так само і ми. Ми хочемо донести цією піснею людям – що їх віра та об'єднаність – це найсильніша зброя. В якому б куточку світу ми не були – ми все одно залишаємось єдиними. Ми віримо, зовсім скоро це все закінчиться, і кожен повернеться до рідного дому. Разом ми сила!" – коментують трек "Таке вперше" виконавці.

Ідея спільного треку з'явилася у BRYANGIN – він же є співавтором, після чого ARKUSH дописав слова пісні, та виклав ролик просто у свій Instagram, який набрав більш ніж мільйон переглядів та став популярним у Мережі.

Слухати пісню BRYANGIN & ARKUSH – Таке вперше:

BRYANGIN – нове ім'я українського шоубізнесу. Справжній романтик, серце котрого говорить римами. У своїй творчості BRYANGIN розкриває цінності відносин між людьми. Основою пісень виконавця є поєднання сучасних R&B бітів, мелодійного вокалу та речитативу.

ARKUSH – один з романтиків українського шоубізнесу, який з перших слів, здатен підкорити серце найвибагливішої дівчини. Його творчість запам'ятовується з перших нот, а харизма показує, що навіть у темні часи – він випромінює світло. Виконавець пропускає кожну пісню крізь себе, адже слова кожної, засновані на власному життєвому досвіді музиканта.

До теми: Jerry Heil та KALUSH захопили акустичною версією пісні "Хвилі" – відео