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Аморально: учасницю проєкту Супер топ-модель по-українськи розкритикували за голе фото
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з Насті Каменських, котра виклала в мережу фото, на якому позує в жовтому купальнику. Попри те, що прихильників зірки уже важко здивувати такими світлинами, адже вона надто часто оголяється на публіку. Вона це змогла зробити. Адже мокрий купальник виграшно підкреслив її груди, на що й звернули увагу фанати NK: "Дуже красива. Приємно дивитися на природні жіночі форми. А не на перекачаних силіконових ляльок", "Дуже жіночна і сексуальна", "Апетитна, соковита. Мода на сухих відходить", "Красиві очі", "Кидай Олексія! Виходь за мене", "Ти просто секс".
Порція сексуальності на цьому не закінчується. Далі ми поговоримо про серію світлин Тіни Кароль, які вона виклала після останнього випуску "Танців з зірками". Українська поп-діва не боїться одягати вбрання, яке виграшно підкреслює її бюст. Це зауважили також підписники співачки: "Ну яка ж сонячна", "Хочу бути цим диваном", "Шикарний розріз", "Золота жар-птиця", "Сексі", "Йой, що за красуня", "Найкращий образ за шість випусків Танців з зірками".
Кажуть, Леся Нікітюк уже почала зазіхати на славу Шерон Стоун. Принаймні про це свідчить підпис до світлини, яку вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі. Ми, звичайно ж, вважаємо, що у Стоун навіть близько немає таких довжелезних ніг, тож наша Леся в рази краща. Коментарі говорять самі за себе: "Горішки, що треба", "Капелюх зразу і не побачиш", "Яка красуня", "Леся, ти не боїшся, що за тобою буде бігти юрба голодних чоловіків. Я в тому сенсі, що твоя попа дуже приваблива. Так би взяв і вкусив".
P.S. уважні підписники ведучої можуть побачити сердечко на фото!
Ще одна популярна українська ведуча Coolbaba поділилася гарячим фото у купальнику. Валерія виглядає приголомшливо, тож не дивно, що її світлина отримала лише схвальні відгуки від підписників: "На обкладинку журналу фото готове", "Фігура шик", "Як завжди шикарна", "Найкрасивіша жовтнева зірка з-поміж зірок".
Українська топ-модель Наталія Гоцій виклала в мережу круте фото, на якому вона позує у незвичному для себе образі. Ми не будемо нічого коментувати. Залишаємо відгуки її підписників і агітуємо поставити вподобайку цій неймовірній красуні: "Ви модель-модель. Професіоналізм у кожному русі", "Яка ж ви красива", "Приголомшлива", "Виглядаєте на 18 років. Красуня. Ще й двоє дітей. Ви така крута".
Наостанок залишаю вам Настю Леухіну, задля якої ми всі тут зібралися. Найскандальніша учасниця проєкту "Топ-модель по-українськи", яка з'явиться у новому модельному шоу, виклала в мережу фото, на яких дівчина позує топлес. Вона вирішила спитати підписників: "аморал чи естетика?". На що отримала шквал критики: "Ні те, ні інше", "Сумна і незадоволена мармиза", "Ех, така красива, але така гнила всередині. Якби твоя зовнішність розкривала твій внутрішній світ, ти виглядала б, наче калюжа бруду", "Жах", "Звичайно, що аморально. Естетика не криється в оголеному тілі".
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