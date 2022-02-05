Таке бувало з кожною: Jerry Heil представила відео на ліричну пісню Пошта

Напередодні Дня Святого Валентина Jerry Heil потішила своїх прихильників новою композицією. Дивіться відео на ліричну пісню "Пошта", яке змусить вас переосмислити своє ставлення до стосунків.

Відео на пісню "Пошта", зняте в ресторані. За сюжетом кліпу Jerry Heil на побаченні зі своїм коханим, але він вічно зайнятий роботою та важливими, на його думку, дзвінками. Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM!

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Він постійно говорив по телефону. Навіть офіціант співчував їй. Це все правда – це події мого нового кліпу! Там я в нехарактерному для себе жіночному образі, та і лірику таку від мене ви ще не чули, – розповіла співачка.

Пісня "Пошта" розповідає нам про пару, яка не знаходить порозуміння, бо хоч герої і до нестями закохані, та спілкуються вони різними мовами кохання.

Jerry Heil – Пошта, дивіться нове ліричне відео співачки:

Щоб уникнути цього в реалі, пропоную почитати книгу "5 мов любові" Ґері Чепмена, яка і надихнула мене на створення пісні. А щоб посумувати – знімайте свої муд відео в ТікТок і тегайте мене, щоб я побачила!, – додала вона.

Слухайте пісню, дивіться нову відеороботу від Jerry Heil і бережіть свої стосунки. Приділяйте один одному достатньо уваги. Говоріть однією мовою кохання. Це дуже важливо!

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