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Таке бувало з кожною: Jerry Heil представила відео на ліричну пісню Пошта
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Напередодні Дня Святого Валентина Jerry Heil потішила своїх прихильників новою композицією. Дивіться відео на ліричну пісню "Пошта", яке змусить вас переосмислити своє ставлення до стосунків.
Відео на пісню "Пошта", зняте в ресторані. За сюжетом кліпу Jerry Heil на побаченні зі своїм коханим, але він вічно зайнятий роботою та важливими, на його думку, дзвінками. Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM!
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Він постійно говорив по телефону. Навіть офіціант співчував їй. Це все правда – це події мого нового кліпу! Там я в нехарактерному для себе жіночному образі, та і лірику таку від мене ви ще не чули, – розповіла співачка.
Пісня "Пошта" розповідає нам про пару, яка не знаходить порозуміння, бо хоч герої і до нестями закохані, та спілкуються вони різними мовами кохання.
Jerry Heil – Пошта, дивіться нове ліричне відео співачки:
Щоб уникнути цього в реалі, пропоную почитати книгу "5 мов любові" Ґері Чепмена, яка і надихнула мене на створення пісні. А щоб посумувати – знімайте свої муд відео в ТікТок і тегайте мене, щоб я побачила!, – додала вона.
Слухайте пісню, дивіться нову відеороботу від Jerry Heil і бережіть свої стосунки. Приділяйте один одному достатньо уваги. Говоріть однією мовою кохання. Це дуже важливо!
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