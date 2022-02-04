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Не тримай: співачка KRISTONKO потішила новим треком до Дня закоханих
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Напередодні Дня закоханих співачка KRISTONKO вирішила підняти тему нерозділеного кохання та зробити акцент на витривалості та внутрішній силі кожної дівчини. Цьому вона й присвятила композицію "Не тримай".
Слухайте новинку від KRISTONKO на Радіо MAXIMUM. Якщо ви не знали, то ця виконавиця переспівала популярний хіт "Rampampam" українською мовою.
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"Скажу, що пісня "Не тримай" – про нерозділене кохання. Серце дівчини хоче достукатись до серця хлопця, який, можливо, не помічає та відштовхує її почуття. Попри це, дівчина стоїть на своєму та хоче, щоб він зрозумів, як сильно вона його кохає", – розповідає KRISTONKO.
Артистка також зізнається, що нову пісню написала сама, але не без допомоги її вірної команди та друзів.
"Почалось все з того, що я створила приспів: "Не тримай, відпусти моє серце". Ця мелодія одразу зайшла мені в голову, і я вирішила зробити з неї цілу пісню. Ми з командою взялись за втілення ідеї разом і в результаті вийшла дуже класна, сучасна, водночас лірична та бітова композиція. Певною мірою, можу назвати її попсовою, але мені здається, що вона буде на слуху абсолютно у всіх", – коментує блогерка.
KRISTONKO – Не тримай, дивіться онлайн новий кліп співачки:
Окрім прем'єри пісні, KRISTONKO випустила і відеокліп. Над створенням ідеї співачка працювала сама. У кліпі ви зможете побачити, буденну історію дівчини, яка їдучи у трамваї, задумливо дивиться у вікно, а всередині в душі, бушує вирій емоцій. Основна мета роботи – передати стан дівчини, почуття, які вона переживає на цю мить.
"Найбільшим моїм критиком та людиною, яка першою слухає всі мої пісні є мій хлопець. Почувши цей трек, він сказав, що йому дуже подобається. Це щось нове і круте та що в цій пісні дуже класні баси. Також, це моя команда друзів та мої найрідніші люди – батьки", – ділиться з нами артистка.
Слухайте новинку та нехай нерозділене кохання буде лише у піснях!
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