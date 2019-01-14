Така спокуслива: Пенелопа Крус знялася у фотосесії для глянцю

Іспанська актриса Пенелопа Крус знялася для обкладинки лютневого номера американського видання Marie Claire.

Для фотосесії актриса приміряла стильні образи від Chanel. Також зірка є обличчям брендів Dolce & Gabbana і Balmain.

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Пенелопа Крус знялася для лютневого номера Marie Claire

В інтерв'ю Пенелопа чи не вперше торкнулася теми материнства.

Материнство зробило мене значно щасливішою. Це як революція всередині тебе. Ти починаєш бачити весь світ інакше, перестаєш думати лише про себе. І це дійсно зміни на краще, – розповіла актриса.

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