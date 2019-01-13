Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю

Актриса Лілі-Роуз Депп знялася для обкладинки лютневого номера австралійського Vogue.

Одягнена з голови до п'ят у Chanel актриса позує на пожежній драбині, на ліжку та на підвіконні. Знімав красуню італійський фотограф Джампаоло Сгура.

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Нагадаємо, що у цьому році має вийти історичний фільм "Король", виробництво якого займається стрімінгова платформа Netflix. Тімоті Шаламе грає в ній принца Хела, майбутнього короля Генріха V, а Лілі-Роуз Депп з'явиться у ролі принцеси Кетрін, його нареченої.

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