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Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю

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Чарівна Лілі-Роуз Депп - фото 1
Чарівна Лілі-Роуз Депп / gettyimages

Актриса Лілі-Роуз Депп знялася для обкладинки лютневого номера австралійського Vogue.

Одягнена з голови до п'ят у Chanel актриса позує на пожежній драбині, на ліжку та на підвіконні. Знімав красуню італійський фотограф Джампаоло Сгура.

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Нагадаємо, що у цьому році має вийти історичний фільм "Король", виробництво якого займається стрімінгова платформа Netflix. Тімоті Шаламе грає в ній принца Хела, майбутнього короля Генріха V, а Лілі-Роуз Депп з'явиться у ролі принцеси Кетрін, його нареченої.

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300814

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300816

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300815

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300817

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300818

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300819

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300820

Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю - фото 300821

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Джерело: buro247
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