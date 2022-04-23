Інша весна: Віталій Козловський переспівав повстанську пісню на фоні руїн

Співак Віталій Козловський випустив нову пісню. Радше, він переспівав композицію 1985 року, написану Йосипом Струцюком і Вадимом Гаркавим. Кліп на неї він зняв на фоні руїн, які залишилися від атак російських загарбників.

Віталій Козловський від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається у Києві. І саме тут він вирішив під звуки сирен і вибухів виконати пісню "Інша весна" та зняти на неї відеороботу.

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Відеоряд до пісні зняли у Києві. Локаціями стали місця, куди влучали ворожі снаряди. Та й узагалі цю роботу неможливо назвати відеокліпом. Це, радше, хроніка, а кожен її кадр живий і чесний.

Руйнування жахливі. Без болю дивитись на це не можна. Неможливо повернути людей, яких вже немає. Ця відеоробота – це крик душі кожного українця та звернення до всього світу – бути небайдужими до цього геноциду та нашого горя, – розповідає співак.

Віталій Козловський – Інша весна, дивіться відео на стрілецьку пісню:

Інша весна: текст пісні Віталія Козловського

Чорні ночі в наші очі,

В наші зорі кулі свищуть.

Обіймає стан дівочий

Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

Облітає цвіт калини,

Перепел замовк у житі...

Ще учора тут жили ми,

А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

В чорні ночі нам не спати

Із тривогами своїми.

Всіх кривавих окупантів

Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою,

Ми не станем на коліна.

Стали ми на смерть з тобою,

Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

Слухайте пісню Віталія Козловського, додавайте до свого плейлиста, а також не забувайте поширювати в мережі. Ці кадри повинні бачити якомога більше людей по всьому світу!

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