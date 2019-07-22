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"Так, я повертаюся": Леся Нікітюк приступила до зйомок у тревел-шоу

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк викликала хвилю захоплення в мережі. Українська телеведуча офіційно оголосила багатотисячній армії шанувальників, що вона знову буде зніматися в проєкті про подорожі!

Так, в розділі історій на своїй сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала коротке відео. При цьому помітно, що в кадрі Леся виглядає вельми втомленою.

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"Привіт! Дуже багато від вас повідомлень, чи не падаю я ще від втоми? Не падаю! Живу творчістю! І сьогодні ми почали знімати ще один новий проєкт. Так, я повертаюся в тревел!" – розповіла Леся Нікітюк.

На жаль, поки що не відомо ні про які деталі нового проєкту. Тому залишається чекати лише інформації від звабливої телеведучої.

Леся Нікітюк стала особливо популярною після участі в ролі телеведучої в популярному шоу про подорожі "Орел і Решка". У проєкт Леся прийшла у 2012 році, після чого проста дівчина з Хмельницького буквально відразу ж стала народною улюбленицею. Її співведучим на той момент був Андрій Бедняков.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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