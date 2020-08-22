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Так виглядають проблеми дорослих: кумедне фото, яке знайоме кожному
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Доросле життя відрізняється від того, яким уявляють його діти. Але й серед серйозних речей трапляються кумедні проблеми, з якими стикався кожен.
На платформі Reddit користувач з ніком colemanjanuary поділився епічним фото, яке швидко опинилось у топах платформи. Допис зібрав понад 30 тисяч балів та майже тисячу коментарів.
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"За два місяці прання породило 32 шкарпетки без пари", – відзначив автор під знімком, де справді можна побачити чималу кількість самотніх кольорових шкарпеток на дивані. Виявилось, що таке траплялось у кожного дорослого. Тому не дивно, що коментатори почали ділитись поради, приміром, перевірити фільтр пральної машини, навчити дітей не розкидати одяг, прати шкарпетки у сітці для спіднього і просто купувати однакові.
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