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Дівчина хотіла тату веснянок, але все пішло не за планом: відео

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Невдалі веснянки - фото 1
Невдалі веснянки / instagram.com/runitmomma

У мережі набуває тренд на природну вроду, а веснянки стали популярною складовою макіяжу. Але ця дівчина вирішила прикрасити своє обличчя не на день, а на довгий термін. І результат точно не такий, як вона очікувала!

Тіктокерка з ніком runitmomma поділилась з фанатами відео, як вирішила зробити тату на обличчі у вигляді веснянок. Дівчина мріяла про "сонячні поцілунки", але отримала дещо менш естетичне.

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Ролик стартує з фото красуні з природними веснянками, а потім під плач можна побачити і головну героїню зі свіжими татуюваннями, які далекі від естетики.

@runitmomma

When you tattoo freckles on your face and the lady “does it all the time”. ##greenscreen ##BeautyTutorial ##WholeNewGame ##PremiosJuventudChallenge ##fyp

♬ original sound - madelineshaeneely

Згодом дівчина розповіла, що їй потрібен був рік і кілька сеансів видалення, щоб хоча б трішки позбутись "бруду" на своєму обличчі. Але вона й не підозрювала, що невдалі тату пов'яжуть з соціальною темою. Виявилось, що багатьох людей принижували у підлітковому віці через веснянки. І новий тренд надихає їх почуватись красивими навіть з цими пігментами.

@runitmomma

Freckle story time ‍♀️ ##UmbrellaChallenge ##MyBFF ##ChiliDogYum ##fyp

♬ original sound - runitmomma

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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