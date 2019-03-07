Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі

Скелі теж бувають фотогенічними. Ці казкові фотографії – чудовий цьому доказ.

Скеля Dan Bristy висотою в 50 метрів знаходиться у 80 метрах від берега Атлантики в Ірландіі.

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Ця скеля користується популярністю у орнітологів через те, що щороку тут гніздяться тисячі птахів.

Скеля Парус розташована на березі Чорного моря, у 17 км на південний схід від Геленджика. Скеля витягнута перпендикулярно лінії берега моря. Висота скелі 30 м при довжині 25 м.

Скеля Парус є залишком суцільного пласта, який в минулому був складовою частиною берегового масиву і вцілів завдяки своїй міцності і потужності.

Внизу скелі є округлий отвір. У путівниках пишеться, що його пробили стрілки гірської артилерії десь в середині минулого століття.

Скеля Старий Хой в Шотландії. Її висота 137 метрів.

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