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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі

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Морські скелі зачаровують - фото 1
Морські скелі зачаровують / m1r.su

Скелі теж бувають фотогенічними. Ці казкові фотографії – чудовий цьому доказ.

Скеля Dan Bristy висотою в 50 метрів знаходиться у 80 метрах від берега Атлантики в Ірландіі.

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Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі - фото 312503

Ця скеля користується популярністю у орнітологів через те, що щороку тут гніздяться тисячі птахів.

Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі - фото 312504

Скеля Парус розташована на березі Чорного моря, у 17 км на південний схід від Геленджика. Скеля витягнута перпендикулярно лінії берега моря. Висота скелі 30 м при довжині 25 м.

Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі - фото 312505

Скеля Парус є залишком суцільного пласта, який в минулому був складовою частиною берегового масиву і вцілів завдяки своїй міцності і потужності.

Внизу скелі є округлий отвір. У путівниках пишеться, що його пробили стрілки гірської артилерії десь в середині минулого століття.

Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі - фото 312506

Скеля Старий Хой в Шотландії. Її висота 137 метрів.

Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі - фото 312507

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