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Так виглядають найкрасивіші у світі вулканічні озера

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Озеро Крейтер - фото 1
Озеро Крейтер / SFW

Ці місця нашої планети варто побачити своїми очима. До вашої уваги прекрасні кратерні озера світу.

Виверження вулканів барвисте видовище, але несе велику небезпеку. Після вивержень жерло вулканів закривають великі камені, вулканічна маса, а згодом кратер заповнюється водою.

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Кратер Троїцького. На вершині гори утворилося невелике озеро, назване дослідниками Зеленим за характерним кольором води. У шарах води виявлені частки сірки, які і забарвлюють водойму в оригінальний зеленуватий колір. Вулканічне озеро на Камчатці сформувалося приблизно на початку 40-х років ХХ століття.

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Кратер Троїцького

Архиз. Є у Карачаєво-Черкесії дивовижне за своєю красою місце у районі гірського масиву Кель-Баші. На висоті 2 830 м серед гострих вершин розкинулася гладь трьох прекрасних озер.

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Архиз

Крейтер. В Орегоні приблизно 7 700 років тому сформувалася потужна кальдера вулкана Мазама, яка частково заповнилася водою. У США це одне з найкрасивіших озер, що має вулканічне походження. Озеро кратера вражає туристів насиченим синім відтінком води, а також величезною глибиною.

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Крейтер

Таупо. Останнє виверження вулкана Таупо, на думку геологів, відбулося в 260 році. Величезна кальдера після виверження заповнилася водою.

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Таупо

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Джерело: nps
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