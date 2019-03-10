Не для туристів: занедбані місця Португалії, які повертає природа

Фотограф-самоучка мандрує Португалією у пошуках забутих та покинутих місць і будівель. Такою країну на краю Європи навряд чи можуть побачити туристи. Зацініть!

Знайомтесь, Пауло Карраскейра (Paulo Carrasqueira) – талановитий фотограф, який мешкає та працює у португальському місті Алпіарса. Чоловік фокусується на архітектурній та туристичній зйомці.

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Щоправда, окрім захопливих кадрів пейзажів, серед його робіт є знімки забутих людьми місць, які природа почала поступово повертати собі. Занедбані будівлі, про які забули власники, долю яких навряд чи можна буде колись дізнатись, а також ті локації, які оминають гіди – це варто побачити:

Джерело всіх фото: instagram.com/p_ae_c

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