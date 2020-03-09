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Самотній кіт на футбольному матчі підкорив мережу (відео)

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Пухнастий вболівальник в Саудівській Аравії - фото 1
Пухнастий вболівальник в Саудівській Аравії

Користувачі знайшли найвідданішого футбольного вболівальника, який навіть на пустих трибунах стежить за улюбленою крою. Щоправда, ним виявився рудий кіт.

Пухнастий самотній кіт на трибуні під час матчу з футболу в Саудівській Аравії підкорив серця користувачів мережі. Тваринка настільки спокійно та уважно стежила за полем, що справді заслуговує на звання найчарівнішого шанувальника.

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Відповідне відео з'явилось на профілі 433 в соцмережі Instagram з підписом "Це кумедно, але водночас сумно". Сподіваємось, що гра таки сподобалась домашньому улюбленцю, а футболісти не надто засмутились через відсутність ще кого-небудь у фан-зоні. Зате ролик зібрав понад 2 мільйони переглядів:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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