Самотній кіт на футбольному матчі підкорив мережу (відео)

Користувачі знайшли найвідданішого футбольного вболівальника, який навіть на пустих трибунах стежить за улюбленою крою. Щоправда, ним виявився рудий кіт.

Пухнастий самотній кіт на трибуні під час матчу з футболу в Саудівській Аравії підкорив серця користувачів мережі. Тваринка настільки спокійно та уважно стежила за полем, що справді заслуговує на звання найчарівнішого шанувальника.

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Відповідне відео з'явилось на профілі 433 в соцмережі Instagram з підписом "Це кумедно, але водночас сумно". Сподіваємось, що гра таки сподобалась домашньому улюбленцю, а футболісти не надто засмутились через відсутність ще кого-небудь у фан-зоні. Зате ролик зібрав понад 2 мільйони переглядів:

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