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Кіт, який скуштував морозиво, став зіркою Reddit (відео)

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Кіт вперше скуштував морозиво - фото 1
Кіт вперше скуштував морозиво

Морозиво вважається найулюбленішим смаколиком людей по всьому світу, тож не дивно, що навіть домашні улюбленці інколи куштують цей продукт. Але реакція цього кота перевершила всі очікування! Здається, він зовсім не у захваті.

На платформі Reddit користувач з ніком fuckyouangel поділився епічним відео з котом, який вперше у житті продегустував морозиво.

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За короткий час допис побачили понад 36 тисяч осіб, а ще більше як 200 осіб залишили коментарі. В чому ж родзинка? А все тому, що пухнастик точно не очікував, що холодний смаколик буде настільки крижаним. Здається, він теж відчув, як "морок замерз".

Cat gets brain freeze from r/instant_regret

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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