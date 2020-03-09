Кіт, який скуштував морозиво, став зіркою Reddit (відео)

Морозиво вважається найулюбленішим смаколиком людей по всьому світу, тож не дивно, що навіть домашні улюбленці інколи куштують цей продукт. Але реакція цього кота перевершила всі очікування! Здається, він зовсім не у захваті.

На платформі Reddit користувач з ніком fuckyouangel поділився епічним відео з котом, який вперше у житті продегустував морозиво.

І ще: Самотній кіт на футбольному матчі підкорив мережу (відео)

За короткий час допис побачили понад 36 тисяч осіб, а ще більше як 200 осіб залишили коментарі. В чому ж родзинка? А все тому, що пухнастик точно не очікував, що холодний смаколик буде настільки крижаним. Здається, він теж відчув, як "морок замерз".

Читайте також: Американець прийшов на весілля сестри з ламою: кумедне відео