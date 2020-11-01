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Так виглядає зрада: кіт побачив свого господаря з собакою (епічне відео)

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Зрада очима кота - фото 1
Зрада очима кота

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже їхній кумедний вигляд або вчинки мало кого залишають байдужими. Так трапилось і з цим котом, який побачив зраду.

На платформі Reddit користувач з ніком nooa11 поділився епічним роликом з котом, який за короткий час піднявся у тренди. За лічені години допис оцінили у понад 18 тисяч балів та залишили під ним більше як 500 коментарів.

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А все тому, що на відео кіт спостерігає з вікна, як додому повертається його господар. Але не з пустими руками, а з новим собакою. Здається, весь розпач чорного пухнастика можна відчути через його гучне нявчання. Як зазначають коментатори, так виглядає справжня зрада.

Cat sees his owner with a new dog from r/PublicFreakout

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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