Собака – найдавніший друг людини: аналіз ДНК

Дружбі людей і собак не одна тисяча років

Приручення собак людиною почалося 11 тисяч років тому. Тобто задовго до одомашнення інших видів тварин. Про це свідчать результати ДНК-аналізу древніх собак. Тож саме цих чотирилапих можна з упевненістю вважати найдавнішим другом людини!

Виявляється, люди почали приручати собак у кінці останнього льодовикового періоду. Міжнародна команда дослідників зробила такий висновок, проаналізувавши ДНК 27 останків собак, які жили у ті далекі часи.

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Цікаво, що деякі сучасні породи (наприклад, чихуахуа) зберегли частки ДНК стародавніх собак. Собаки, які виконували роль компаньйонів людини, були широко поширені у Північній півкулі.

Учені виявили п'ять різних ліній древніх собак. Їх сліди збереглися у Північній і Південній Америці, Азії, Африці й Океанії. Дослідження допомогло зрозуміти, коли почалися глибокі відносини людини та собаки

Доктор Понтус Скоглунд, співавтор дослідження з лабораторії древньої геноміки в Інституті Френсіса Кріка (Лондон), зазначив: деякі генетичні патерни собак частково повторюють людські. Адже люди та собаки часто подорожували разом. А деякі відмінності між собаками, які можна бачити сьогодні, виникли ще в льодовиковий період.



Люди та собаки дружать понад 10 тисяч років

Ранні європейські собаки спочатку були різноманітними та походили з двох дуже різних популяцій. Одну з них пов'язують з близькосхідними собаками, а іншу – з сибірськими. Але в якийсь момент, можливо, з настанням бронзового століття, один родовід собак широко поширився і замінив усі інші популяції.

Грегер Ларсон, співавтор з Оксфордського університету, резюмував: собаки – наші найстаріші та найближчі тварини-компаньйони.

Дослідження ДНК стародавніх собак показує нам, наскільки далеко йде наша спільна історія. І в результаті допомагає зрозуміти, коли та де почалися ці глибокі відносини.

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