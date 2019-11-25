Так виглядає єдина у світі коричнева панда

Єдиного у світі коричневого бамбукового ведмедя взяла на довічне утримання у неволі некомерційна організація, яка була створена з метою охорони і вивчення великих панд.

Самець великої панди коричнево-білого забарвлення Ціцзай народився у 2009 році. Перша коричнева велика панда була виявлена ​​в горах Ціньлін в 1985 році, майже всі фото диких бамбукових ведмедів такого забарвлення були зроблені в цьому регіоні.

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Одна з коричневих великих панд потрапила в об'єктив камери в державному природному заповіднику Чанцін в березні минулого року. Центр висловив надію на те, що взяття панди Ціцзай на довічне утримання приверне більше організацій і людей до охорони великих панд.

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