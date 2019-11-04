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Так виглядає відчай: чоловік з невдалим гримом став зіркою мережі

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Чоловік отримав невдалий грим на Хеловін - фото 1
Чоловік отримав невдалий грим на Хеловін

У мережі набуває популярності відео із загримованим хлопцем, який точно не пішов на роботу наступного дня, а може і взагалі. Ось чому варто довіряти лише професіоналам!

На платформі Reddit користувач з ніком Syntax_Error_0 поділився епічним відео з TikTok, яке за короткий час зібрало понад 7 тисяч переглядів. Свій образ на Хеловін головний герой запису запам'ятає на довгий час.

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А все тому, що на ролику можна побачити хлопця у гримі, а також його дівчину, яка не може відмити фарбу з рук. У цей момент камера переводиться на обличчя чоловіка, який починає усвідомлювати, що він не вийде на роботу і завтра, і післязавтра... Хоч він і усміхається, однак нагадує мем з Гарольдом, який приховує біль. Ось чому не варто довіряти не професіоналам, а також ігнорувати опис фарб.

This dude is not going to work the next day from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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