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Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті

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eenmaal amsterdam - фото 1
eenmaal amsterdam / eater

З розвитком соціальних мереж, спілкування стало більше, а дружби менше, тому сьогодні часто можна зустріти одиноких людей. Саме тому в Амстердамі існує кафе для самотніх людей.

Самотнім дуже важко бути в ресторані або кафе, бо зазвичай туди приходять пообідати парами або великою компанією.

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Спеціально для таких одинаків в Амстердамі відкрили ресторан під назвою Eenmaal, де вам з радістю накриють столик на одного, а якщо ви прийшли не один, то вам краще пошукати інше місто. Дуже важко не відчувати себе ніяково, коли ти вирушив повечеряти в ресторан або кафе наодинці.

Якщо в цьому ресторані за трапезою ви раптом вирішите розважити себе за допомогою смартфона або планшета, то вам настійно порекомендують на час відкласти свою мобільну техніку, замінивши її книгою або журналом

Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті - фото 356519

Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті - фото 356520

Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті - фото 356521

Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті - фото 356522

Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті - фото 356523

Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті - фото 356524

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Джерело: eater
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