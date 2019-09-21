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Так виглядає ресторан для любителів побути на самоті
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З розвитком соціальних мереж, спілкування стало більше, а дружби менше, тому сьогодні часто можна зустріти одиноких людей. Саме тому в Амстердамі існує кафе для самотніх людей.
Самотнім дуже важко бути в ресторані або кафе, бо зазвичай туди приходять пообідати парами або великою компанією.
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Спеціально для таких одинаків в Амстердамі відкрили ресторан під назвою Eenmaal, де вам з радістю накриють столик на одного, а якщо ви прийшли не один, то вам краще пошукати інше місто. Дуже важко не відчувати себе ніяково, коли ти вирушив повечеряти в ресторан або кафе наодинці.
Якщо в цьому ресторані за трапезою ви раптом вирішите розважити себе за допомогою смартфона або планшета, то вам настійно порекомендують на час відкласти свою мобільну техніку, замінивши її книгою або журналом
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