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Так виглядає поразка: діалог тата і доньки підкорює Reddit (відео)

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Діалог тата і доньки здивував мережу - фото 1
Діалог тата і доньки здивував мережу

У мережі набуває популярності відео з милою розмовою батька і донечки, яка має доволі несподіваний фінал. Виявилось, що багатьом татусям знайома така ситуація!

На платформі Reddit користувач з ніком Amatuerdoghour поділився відео з батьком і донькою, яке за короткий час стрімко піднялось у топах. Всього за 5 годин допис переглянули понад 39 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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А все тому, що на ролику можна почути здавалося б милий діалог між чоловіком і його донечкою. Принаймні, до останньої фрази. Принаймні, до останньої фрази, яка й пояснює, чому допис отримав назву "Так виглядає поразка".

Татку, я люблю тебе
Я також тебе люблю
...Але не так сильно, як маму
Добре, і на цьому дякую

The look of defeat. from r/WatchPeopleDieInside

Як відзначили коментатори, у них доволі часто трапляються такі дивні діалоги з маленькими дітьми. А все тому, що малеча завжди розмовляє доволі безпосередньо, а також не розуміє сарказму, на щастя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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