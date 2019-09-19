Так виглядає поразка: діалог тата і доньки підкорює Reddit (відео)

У мережі набуває популярності відео з милою розмовою батька і донечки, яка має доволі несподіваний фінал. Виявилось, що багатьом татусям знайома така ситуація!

На платформі Reddit користувач з ніком Amatuerdoghour поділився відео з батьком і донькою, яке за короткий час стрімко піднялось у топах. Всього за 5 годин допис переглянули понад 39 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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А все тому, що на ролику можна почути здавалося б милий діалог між чоловіком і його донечкою. Принаймні, до останньої фрази. Принаймні, до останньої фрази, яка й пояснює, чому допис отримав назву "Так виглядає поразка".

– Татку, я люблю тебе

– Я також тебе люблю

–...Але не так сильно, як маму

– Добре, і на цьому дякую

Як відзначили коментатори, у них доволі часто трапляються такі дивні діалоги з маленькими дітьми. А все тому, що малеча завжди розмовляє доволі безпосередньо, а також не розуміє сарказму, на щастя.

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