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Британка ледь не постраждала через нові туфлі, і ось чому (фото)

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Як туфлі зробили британку зіркою - фото 1
Як туфлі зробили британку зіркою

Молода британка вирішила похизуватись новими туфлями на каблуку, однак нічна прогулянка перетворилась у справжню каторгу. А все через невеличку неуважність дівчини.

Ейлі МакГі із Глазго навіть не підозрювала, що може прославитись у мережі через покупку нових підборів. Дівчина вирішила випробувати нове взуття на довгій нічній прогулянці з друзями, але переоцінила свої сили. Ні для кого не таємниця, що часто свіжа пара взуття може викликати неприємний дискомфорт, однак Ейлі відчувала ледь не пекельний біль.

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Британка навіть хотіла написати гнівний відгук магазину, де придбала ефектні, але незручні туфлі. Але виявилось, що все значно лаконічніше. Історією невдачі Ейлі поділилась її подруга Джорджія на своєму профілі в соцмережі Twitter, додавши фото, яке розставило всі крапки над "і".

"Ейлі справді стогнала всю ніч, кажучи, що не може йти у її взутті. І тільки сьогодні вона зрозуміла, що носить їх на різних ногах", – відзначила дівчина, додавши фото нової зірки Twitter, адже допис зібрав чималеньку кількість поширень та коментарів.

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Джерело: ladbible
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