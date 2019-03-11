На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі
-
- 12
Сьогодні павуки вважаються делікатесом. Тарантули багаті не тільки білком, але і містять фолієву кислоту і цинк, а ще камбоджійці вірять, що вони мають лікарські властивості.
Щоб зловити павука, місцевий житель Ріт змочує кінець невеликої палички бензином і поміщає її у павуче гніздо. Запах бензину виганяє членистоногих назовні, завдяки чому їх легше зловити, не засовуючи руку всередину.
І ще: Туристи можуть виграти рік безплатних польотів за однієї умови
Хоча укус тарантулів, на яких полюють камбоджійці, не смертельний, полювання все одно може бути досить небезпечним. Ріт пояснює, що іноді мисливці помилково приймають за павукові гнізда інші нори і знаходять там скорпіонів або змій.
Більш того, укус павуків цих видів хоч і не смертельний, але дуже болісний. Довга війна в Камбоджі залишила страшну спадщина: безліч протипіхотних мін; за деякими оцінками, на території країни зараз встановлено від 4 до 6 мільйонів таких мін.
Читайте також: В Італії туристам заборонили ходити у в'єтнамках
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 12 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 11 березня
-
23:56Супрун назвала добову норму споживання цукру
-
23:53Серіал Кріпосна – 17, 18 серія: дивитись онлайн 1 сезон драми СТБ
-
23:42Apple офіційно оголосила дату весняної презентації
-
23:23Skype перестав працювати у більшості браузерів: названа причина
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
23:12Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю
-
22:55Хайді Клум показала стрункі ніжки у міні-платті
-
22:44Науковці пояснили, чому людина "падає" уві сні
-
22:20Як легко перейти на правильне харчування
-
22:12Фахівці розповіли, чому чоловікам необхідно займатися спортом
-
21:52Зірка Манчестер Юнайтед назавжди йде з футболу
-
21:44Bugatti показала електромобіль для дітей за 30 тисяч євро
-
21:23Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:13Боляче дивитися: жоден смартфон Galaxy S10 не пройшов перевірку падіннями
-
20:52Сестра Beyonce зняла кліп на свою пісню
-
20:43Бездомна собака з Непалу підкорила Гімалаї та встановила світовий рекорд
-
20:33Великий піст 2019 – календар харчування: страви на кожен день
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
20:15Школа: Випускний – 9, 10 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
20:13Сексуально та спортивно: дивіться новий рекламний ролик Agent Provocateur
-
19:55Як правильно перевести пластикові вікна у режим літо/зима
-
19:43Дієтологи розповіли, як часто потрібно їсти рибу
-
19:20Чому ми спимо, висунувши ногу з-під ковдри
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 12 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 11 березня
-
23:12Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
15:13iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
-
13:13Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок
-
12:10Серіал Кріпосна 2 сезон: дата, коли вийде продовження драми СТБ
-
10:15Сучасні пісні: найкраща поп-музика за тиждень для вдалого дня
-
07:55Експерти розповіли, як підготувати авто до весни
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 10 березня
-
21:50Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
15:27Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу