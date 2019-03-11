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Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі

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Укус павуків цих видів хоч і не смертельний, але дуже болісний - фото 1
Укус павуків цих видів хоч і не смертельний, але дуже болісний / likecambodia

Сьогодні павуки вважаються делікатесом. Тарантули багаті не тільки білком, але і містять фолієву кислоту і цинк, а ще камбоджійці вірять, що вони мають лікарські властивості.

Щоб зловити павука, місцевий житель Ріт змочує кінець невеликої палички бензином і поміщає її у павуче гніздо. Запах бензину виганяє членистоногих назовні, завдяки чому їх легше зловити, не засовуючи руку всередину.

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Хоча укус тарантулів, на яких полюють камбоджійці, не смертельний, полювання все одно може бути досить небезпечним. Ріт пояснює, що іноді мисливці помилково приймають за павукові гнізда інші нори і знаходять там скорпіонів або змій.

Більш того, укус павуків цих видів хоч і не смертельний, але дуже болісний. Довга війна в Камбоджі залишила страшну спадщина: безліч протипіхотних мін; за деякими оцінками, на території країни зараз встановлено від 4 до 6 мільйонів таких мін.

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313492

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313493

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313494

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313496

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313495

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313497

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313498

Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі - фото 313499

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Джерело: likecambodia
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