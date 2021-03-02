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Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись

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Що не так з цими собаками - фото 1
Що не так з цими собаками / precision_2jz

Власники собак добре знають, що ці тваринки далеко не завжди бувають милими та чарівними на фото. І ця добірка кумедних кадрів з пухнастиками, у яких щось пішло не так, це підтверджує!

Не лише люди під час пандемії починають сумувати та дивно поводитись, а й їхні улюбленці. Собаки не дарма вважаються вірними друзями, адже вони не лише підтримують у складні часи, а й можуть розвеселити своєю поведінкою.

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Що ж до цих пухнастиків, то вони далеко не завжди мають милий вигляд на фото. І щасливі господарі активно діляться у мережі моментами, коли їхні тваринки поводяться дуже дивно. Поки одні чотирилапі вирішують, що можуть сидіти та спати, як люди, інші просто намагаються розважатись доволі кумедними способами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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