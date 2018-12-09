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Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки

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Вражаючі фото Норвегії - фото 1
Вражаючі фото Норвегії / Instagram

Фотограф Брітт Марі Бай поїхала з Осло і почала нове життя в Арктиці, де документує старі, занедбані будинку, що стоять далеко від цивілізації.

Північ Норвегії з його неоднорідними пейзажами – край з суворими природними красотами і чудове місце, щоб побути на самоті.

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"Я фотографувала покинуті будинки за полярним колом у Норвегії протягом декількох років. Провівши так багато часу на півночі, я повністю закохалася в непередбачувану погоду, мальовничі пейзажі, сліпучий і постійно мінливий світ, привітність людей і нескінченні можливості. Тому я переїхала! Я продала свою квартиру, попрощалася з родиною і друзями і почала нове життя в Арктиці", – розповідає Брітт Марі Бай.

А зараз насолоджуйтеся атмосферними знімками талановитої Брітт Марі Бай:

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293946

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293947

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293948

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293949

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293950

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293951

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293952

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293953

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293954

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293955

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293956

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293957

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293958

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293959

Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки - фото 293960

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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