Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки

Фотограф Брітт Марі Бай поїхала з Осло і почала нове життя в Арктиці, де документує старі, занедбані будинку, що стоять далеко від цивілізації.

Північ Норвегії з його неоднорідними пейзажами – край з суворими природними красотами і чудове місце, щоб побути на самоті.

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"Я фотографувала покинуті будинки за полярним колом у Норвегії протягом декількох років. Провівши так багато часу на півночі, я повністю закохалася в непередбачувану погоду, мальовничі пейзажі, сліпучий і постійно мінливий світ, привітність людей і нескінченні можливості. Тому я переїхала! Я продала свою квартиру, попрощалася з родиною і друзями і почала нове життя в Арктиці", – розповідає Брітт Марі Бай.

А зараз насолоджуйтеся атмосферними знімками талановитої Брітт Марі Бай:

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