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Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд

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Сюрреалістичний світ від Фарзана Ріа - фото 1
Сюрреалістичний світ від Фарзана Ріа / instagram.com/matilda_ria40

Талановитий художник перетворює звичайний світ у чарівний. Це варто побачити!

Знайомтесь, Фарзана Ріа (Farzana Ria) – цифровий художник зі столиці Бангладеша Дакки. Він обожнює створювати фантастичні колажі з фото, змушуючи світ змінюватись та поєднувати неможливе. Фарзана використовує редактор PicsArt, щоб творити казкові ілюстрації, які змушують затримати погляд, щоб розгледіти деталі. Насолоджуйтесь:

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Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291534

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291535

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Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291544

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291545

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291546

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291547

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291548

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291549

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291550

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291551

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291552

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291553

Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд - фото 291554

Всі фото: instagram.com/matilda_ria40

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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