Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд

Талановитий художник перетворює звичайний світ у чарівний. Це варто побачити!

Знайомтесь, Фарзана Ріа (Farzana Ria) – цифровий художник зі столиці Бангладеша Дакки. Він обожнює створювати фантастичні колажі з фото, змушуючи світ змінюватись та поєднувати неможливе. Фарзана використовує редактор PicsArt, щоб творити казкові ілюстрації, які змушують затримати погляд, щоб розгледіти деталі. Насолоджуйтесь:

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Всі фото: instagram.com/matilda_ria40

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